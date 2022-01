Tragisch ongeval in Overijse: 81-jarige rusthuisbewoner valt in vijver en komt om het leven

“Iets na 15.30 uur kregen we een oproep van een voorbijganger die een lichaam in een vijver langs de Dreef in Overijse zag drijven”, zegt Sébastien Verbeke, korpschef van politiezone Druivenstreek. “Ter plaatse

troffen we inderdaad een lichaam in het water ter hoogte van de Blekersstraat aan. Het ging om een 81-jarige man die in woonzorgcentrum Mariëndal (dat zowat anderhalve kilometer verderop gelegen is, red.) woont. Navraag bij het rusthuis leerde ons dat de man te voet op weg was naar een kennis. Vermoedelijk is hij van het wandelpad geraakt en zo in het water beland. Volgens de wetsgeneesheer is er geen kwaad opzet in het spel en kwam de man om het leven door hydrocutie, een thermische shock door het koude water.”