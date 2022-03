Toeristisch seizoen in Dru!f start met collectie van ruim 1.000 objecten

Eppegem Graffiti­kun­ste­naar Bart ‘Smates’ Smeets (44) eert Rubens met kunstwerk op spoorweg­brug: “Een van de moeilijk­ste werken uit mijn carrière”

Hij mag dan wel al een tijdje in Mechelen wonen, toch heeft graffitikunstenaar Bart ‘Smates’ Smeets (44) zopas een prachtig kunstwerk vlak bij ‘zijn’ Elewijt mogen maken. Wie door de spoorwegbrug in Eppegem rijdt, kan er niet naast kijken: de brug staat volledig in het teken van Rubens. “Het heeft me meer tijd en werk gekost dan ik verwacht had.” Hoog tijd dus om de kunstenaar wiens werken wereldwijd te bewonderen zijn wat beter te leren kennen.

19 maart