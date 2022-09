Tieners krijgen initiatie 3x3 basket op nieuw terrein op Zuidflank

Huldenberg Joost Bonte gastspre­ker op infoavond : "Armoede is meer dan centen tekort hebben”

Huldenberg verwelkomt op donderdag 22 september Joost Bonte, oud-straathoekwerker en bekend van onder meer het televisieprogramma Zorgen voor mama’s met Kristel Verbeke, dat dit voorjaar op Eén te zien was. Hij is gastspreker op een infoavond om 20 uur in zaal ‘t Pijlijser over de detectie van armoede. De avond richt zich in de eerste plaats tot zorgverleners en leerkrachten, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. De avond af sluiten doet men met een informeel netwerkmoment en een drankje.

