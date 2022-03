Tennisvelden op Zuidflank tot zomer niet bespeelbaar door renovatiewerken

Wat vast staat, is dat één van de drie velden verdwijnt. “In de plaats komt een multifunctioneel sportterrein met voetbaldoelen en basketbalringen”, aldus nog de burgemeester. “Een gevolg van corona. Want tijdens de lockdown mocht onze basketbalploeg indoor niet trainen, dus werd uitgeweken naar het outdoorterrein in Terlanen. Maar dat was overbezet. In de toekomst zullen ze dus ook in openlucht op de Zuidflank kunnen trainen. Daarnaast is het basketbalveldje ook welgekomen voor jongeren die wel graag een balletje gooien maar dat niet in clubverband willen doen. Zeker nu de 3x3 basket een Olympische sport geworden is, is dat mooi meegenomen.”