Ruim 600 deelnemers ZoniënTrail eren Joke en zamelen geld in voor strijd tegen eetstoornissen: “Want sinds corona is aantal patiënten toegenomen”

Het Zoniën Athletics Team organiseerde vorig jaar voor het eerst de ZoniënTrail. Toen werd geld ingezameld voor het onderzoek naar pancreaskanker. “Eén van onze leden, Kris Charlier, overleed namelijk aan de vreselijke ziekte”, vertelt Lynn Debecker, één van de initiatiefnemers van de ZoniënTrail. Dit jaar kiest het Zoniën Athletics Team ervoor om de opbrengst te schenken aan Anorexia Nervosa Boulemia Nervosa (ANBN). “Ook die organisatie werd bewust gekozen”, laat Debecker weten. “Hiermee dragen we de Trail op aan Joke Laureyns. Zij verloor drie jaar geleden op 32-jarige leeftijd haar moedige strijd tegen anorexia. Joke was een jeugdvriendin van bij de scouts van Loonbeek en samen haalden we in 2006 de eindmeet van Start to Run. Samen met haar ouders Ivo en Lut werden we nadien lid van de atletiekclub.”

Laag zelfbeeld

Joke kampte echter tien jaar lang met een eetstoornis en die werd haar uiteindelijk fataal. “Ze besefte heel goed dat ze ziek was en ze kreeg ook de nodige hulp, maar ze geraakte echt niet uit het diepe dal”, aldus nog Lynn Debecker. “En daarom staat zij centraal bij deze tweede editie van de ZoniënTrail. Want meer en meer mensen hebben een eetstoornis sinds de uitbraak van het coronavirus. Vooral jonge tieners die kampen met een laag zelfbeeld vallen ten prooi aan de ziekte.”

Volledig scherm Lynn Debecker was één van de organisatoren van de ZoniënTrail © Marc Baert

Volgens Lynn Debecker hebben de jonge tieners wel meer kans om geholpen te worden dan haar vriendin Joke. “Zij was al volwassen toen ze anorexia kreeg, waardoor het minder evident is om je te laten helpen. Bij Anorexia Nervosa Boulemia Nervosa in Leuven doet men er nochtans alles aan. In het open huis ondersteunen ze mensen met eetstoornissen, maar ook de familieleden worden niet vergeten. Vrijwilligers gaan er in gesprek en proberen hen te begeleiden om zo uit het dal te geraken. Daarom is het zo belangrijk dat er geld voor de organisatie ingezameld wordt. Op die manier kunnen heel wat levens gered worden.”

Volledig scherm Lynn (rechts) droeg de ZoniënTrail op aan Joke. © rv

Warmste Week

De tweede editie was alvast een groot succes. Daar waar er vorig jaar nog 400 deelnemers waren, telde de atletiekclub er nu meer dan 600. Zij konden kiezen uit drie loopparcours (de Zoniënchallenge van 25 kilometer, de JokeTrail van 15 kilometer en de Start 2 Trail van 5 kilometer) en een wandelparcours van 7 of 15 kilometer. De inschrijvingsgelden gaan integraal naar ANBN. MNM-dj Kawtar Ehlalouch kwam aan GC De Bosuil in Jezus-Eik het startschot geven. Zij vernam het verhaal van Joke vorig jaar tijdens De Warmste Week. “Het is een verhaal dat ik nooit meer zal vergeten”, vertelt ze. “De manier waarop Lynn er tijdens De Warmste Week over praatte, is blijven plakken tot op de dag van vandaag. Daarom ben ik ook zeer vereerd dat ik het startschot van de ZoniënTrail mocht geven.”

Volledig scherm Ruim 600 mensen namen deel aan de tweede editie van de ZoniënTrail. © Marc Baert

