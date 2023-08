Legionella ontdekt in water op sport- en jeugdsite Koldam: douchen na sporten voorlopig verboden

Sporters mogen momenteel niet meer douchen in de kleedkamers op sport- en jeugdsite Koldam in Hoeilaart. In het water werd namelijk legionella aangetroffen. Een legionellabacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Het schepencollege heeft voorlopig geen weet van inwoners die mogelijks ziek zijn geworden door de bacterie, maar nam wel verregaande maatregelen.