LEVENSVER­HAAL. Ex-sche­pen Henri Vanderlin­den (74) komt onver­wachts om het leven tijdens fietstocht: “Enige troost is dat hij op geliefde fiets stierf”

De Hoeilaartse gewezen schepen Henri Vanderlinden is vorige week op 74-jarige leeftijd onverwachts overleden tijdens een fietstocht in de Ardennen. Kort nadat hij een forel gegeten en een Rochefort gedronken had, kwam hij ten val in een gracht in Bertrix. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs . Het levensverhaal van de man die de politiek vaarwel zei ten voordele van zijn dochter…