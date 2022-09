Provincie wil woonkernen beter afbakenen en groene en open ruimte in gemeenten rond Zoniënwoud beschermen

Brussel/Vlaamse Rand Van een stokpaar­denjum­ping tot Voodoo Village: zo ruim is het weekendaan­bod in Brussel en de Vlaamse rand

Nog geen plannen komend weekend? Dan zorgen wij voor wat inspiratie. In Brussel en de Vlaamse Rand staat namelijk heel wat op de agenda. Wat dacht je ervan om te supporteren voor de deelnemers van de stokpaardenjumping of je kan je beste dansmoves bovenhalen op Voodoo Village in Grimbergen. Wij zetten vijf evenementen in de kijker.

8 september