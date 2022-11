Proefopstelling Korenarenstraat vanaf woensdag aangepast

Brussel RECONSTRUC­TIE. Hoe Yassine Mahi twee jonge agenten neerstak aan rood licht: “Ondanks zijn eigen verwondin­gen probeerde Jason de wonde van Thomas nog te stelpen”

Wat gebeurde er die donderdag tijdens de aanval op de jonge politieagenten Thomas M. (29) en Jason P. (23)? Het start in de ochtend wanneer dader Yassine M. (32) zich verward aanmeldt op het politiecommissariaat in Evere. Hij vroeg om psychologische hulp want hij wilde een agent iets aandoen. Nog geen negen uur later gaat hij zonder aarzelen twee agenten te lijf met een mes, met de dood van politieagent Thomas tot gevolg. Een reconstructie van de noodlottige dag.

12 november