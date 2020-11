Politie legt religieus feest met vijftig mensen stil: vier feestvierders proberen te vluchten

Het was tijdens een preventief toezicht van de lokale politie in samenwerking met de federale politie dat agenten zondagavond om 20 uur op zo’n vijftig feestvierders in een woning langs de Brusselsesteenweg in Overijse botsten. Veel moeite om de festiviteiten te verstoppen, hadden de aanwezigen niet gedaan aangezien de oprit en de omgeving van de woning boordevol geparkeerde wagens stonden. Binnen trof de politie 32 volwassenen en 20 kinderen aan. Het ging om één familie die samengekomen was in het kader van een religieus feest. Vier feestvierders probeerden aan de controle te ontkomen, maar werden in een naburige woning aangetroffen.