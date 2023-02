Politie botst op allerlei soorten drugs tijdens huiszoeking: verdachte in de cel

Liedekerke HUIZEN­JACHT. Liedekerke, levendige gemeente in het Pajotten­land: “Een ‘blokje’ met meerdere flats heb je zeker onder de 600.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Liedekerke in het Pajottenland. “De residentiële wijken blijven populair, maar dit deel van de gemeente is aan een stevige opmars bezig.”

