Periode om mening te geven over proefopstelling Korenarenstraat voorbij

Sint-Joost-Ten-Node Pop-up markt toont wat Oekraïne te bieden heeft: “Alle deelnemers platform bieden in hoofdstad van Europa”

Op 16, 17 en 18 september kan je in Sint-Joost-Ten-Node naar de Oekraïense pop-up markt VZIR 1.0. Het doel van het evenement is om te tonen wat Oekraïne allemaal in de aanbieding heeft. Bezoekers krijgen er een unieke kans om kennis te maken met kledij en decoratie van Oekraïense merken. Wie weet smeed je wel nieuwe vriendschappen met de verkopers.

14 september