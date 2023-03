“Patiënt kan altijd vragen om naar Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden”: minister vraagt gemeenten inwoners hierover te informeren

Nadat er in het verleden in de Druivenstreek meermaals commotie was omdat inwoners met een ziekenwagen naar een Brussels ziekenhuis gebracht werden waar ze enkel in het Frans geholpen werden, maakt minister Vandenbroucke nu duidelijk dat ze wel degelijk kunnen vragen om naar een Nederlands ziekenhuis vervoerd te worden. Hij roept gemeenten op om hun inwoners hierover te informeren.

Het was volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée (Vooruit) die partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag tijdens de commissie Gezondheid een mondelinge vraag over de taalproblematiek stelde. Vooral in de Druivenstreek klagen inwoners al langer dat hulpverleners hen naar een Brussels ziekenhuis brengen en dat ze daar vaak enkel in het Frans geholpen worden. Dat komt omdat de patiënten steevast naar het dichtstbijzijnde – niet in afstand maar wel in tijd – ziekenhuis gebracht worden.

“Daar zijn drie uitzonderingen op”, liet Vandenbroucke weten. “Ten eerste bij collectieve noodgevallen om een spreiding en verdeling van de slachtoffers mogelijk te maken. Ten tweede wanneer de patiënt een dossier en behandeling heeft lopen in een ander ziekenhuis dan het dichtstbijzijnde en voor die aandoening ook opgeroepen wordt. En tot slot wanneer de patiënt specifieke diagnostische of therapeutische middelen nodig heeft, maar die specialiteit niet aanwezig is binnen het dichtstbijzijnde ziekenhuis.”

Maar patiënten kunnen volgens de minister ook zélf vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden. “Want de provinciale commissie dringende geneeskundige hulpverlening (PCDGH) heeft ‘Nederlands’ opgenomen in de lijst van ‘specifieke diagnostische of therapeutische middelen’ van de ziekenhuizen. Bovendien blijkt dat alle inwoners van Vlaams-Brabant met een maximale tijdsafwijking van 12 minuten in een Nederlandstalig ziekenhuis terecht kunnen. Met andere woorden: de operator 112 mag 12 minuten afwijken van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en dat betekent dat een patiënt uit de Druivenstreek naar een Nederlandstalig ziekenhuis vervoerd zal worden als hij dat zelf vraagt.”

Omdat weinig inwoners zich hiervan bewust zijn, stuurt Vandenbroucke een brief naar alle Vlaams-Brabantse gemeenten en de gouverneur. “Daarin zal ik de regels toelichten en hen ook vragen om de burgers hierover te informeren. Belangrijk is wel dat de patiënt of zijn omgeving zélf vraagt om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden.”

