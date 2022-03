Overijsenaren kunnen gemeente zaterdag proper maken tijdens zwerfvuilactie

Met als doel de gemeente proper te maken, organiseert het lokaal bestuur van Overijse zaterdag een zwerfvuilactie. Iedereen die zin heeft om te komen helpen, moet om 9 uur op de parking van het Begijnhofplein zijn. Grijpers en zwerfvuilzakken zijn verkrijgbaar op verschillende afhaalpunten in de gemeente: in CC Den Blank in Overijse, in WOC De Rank in Maleizen, in WOC Den 38 in Tombeek, in WOC Den Turf in Terlanen, in WOC De Fraat in Eizer en op de parking van GC De Bosuil in Jezus-Eik.