Overijse en Hoeilaart hanteren vanaf 1 januari één algemeen politiereglement

Sint-Lambrechts-Woluwe Gemeentebe­stuur Sint-Lambrechts-Wolu­we niet akkoord met ingeperkte uitbrei­dings­plan­nen Woluwe Shopping Center: “Nog steeds te megalomaan”

In 2019 diende Eurocommercial, eigenaar van het Woluwe Shopping Center, een aanvraag in bij het Brussels Gewest voor een uitbreiding. Na een advies van het college van Sint-Lambrechts-Woluwe moesten de plannen gewijzigd worden. Een nieuw voorstel dat eind dit jaar werd afgeleverd, leidde echter opnieuw tot een negatief advies. “Het past nog steeds niet in het karakter van de stad”, luidt het verdict.

29 december