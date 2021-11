Oud-officier krijgt werkstraf van 60 uur voor moord...op een duif

OverijseEen voormalige officier van het Belgisch leger is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor een brutale moord op een...duif. De man riskeerde 1 maand cel met uitstel nadat hij het diertje had neergeschoten met een luchtdrukkarabijn.

De beklaagde, een voormalige officier van het Belgisch leger, schoot in april in zijn tuin in dronken toestand een duif dood met een luchtdrukkarabijn. Omdat een getuige melding had gemaakt van een gewapende man die het vuur had geopend kwam de politie massaal ter plaatse. Dit was niet naar de zin van de oud-militair en dit maakte hij ook op een laatdunkende manier duidelijk aan de aanwezige politiemensen. Daarom vorderde het parket bij de behandeling van het dossier 1 maand cel voor dierenmishandeling en 15 dagen gevangenisstraf voor smaad.

Werkstraf

De man ontkende niet dat hij het vuur opende op het diertje.“Ik beken dat ik op de duif heb geschoten maar ik wilde het dier enkel wegjagen, ik had niet de intentie om te doden”, klonk het. Daarom vroeg hij om een milde toepassing van de strafwet. Voor de tenlastelegging van smaad had hij resoluut de vrijspraak gevraagd. “Ik begreep niet waarom er zo’n groot aantal manschappen werd ingezet voor zo’n banaal feit. Dat was een disproportionele machtsontplooiing. Ik ben uitgelachen door die politiemensen, dat gedrag was absoluut niet te tolereren. Daarenboven klopt het niet dat ik dronken was.”

De rechtbank besloot hem een werkstraf van 60 uur te geven voor de twee misdrijven samen. ““De woorden die door de beklaagde werden geuit, hadden geen andere bedoeling dan smaad te plegen”, aldus de rechter in het vonnis. “De politie-actie was niet disproportioneel, gezien de melding van een dronken man die het vuur had geopend.”