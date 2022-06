Opgroeien trekt vergunning van crèche Pinocchio in Overijse in: “Ouders hebben maand tijd om oplossing voor kindjes te zoeken”

Brussel Parket streng voor Brusselse studente die zich laat gebruiken als muilezel: “Twee keer is geen naïviteit meer, hé”

Een jonge Brusselse studente is veroordeeld omdat ze twee keer heeft meegewerkt aan oplichting. In maart en augustus 2020 had ze haar bankkaart ter beschikking gesteld van een bende die via phishing verschillende slachtoffers had gemaakt.

13 juni