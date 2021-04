Ook Frank Vandenbroucke is nu ingeënt: minister van Volksgezondheid krijgt prik van AstraZeneca

OverijseIn het vaccinatiecentrum in de Markthal in Overijse heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdagochtend zijn eerste coronaprik gekregen. De 65-jarige minister kreeg het vaccin van AstraZeneca en benadrukte na afloop dat het belangrijk is dat iedereen zich laat inenten.

Minister Frank Vandenbroucke woont al een tijdje in Tervuren en moest dinsdagochtend om 8 uur in het vaccinatiecentrum in Overijse zijn voor zijn eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin. Na afloop liet de minister weten dat alles vlot verlopen was. “De organisatie was perfect”, was Vandenbroucke vol lof over het vaccinatiecentrum. “Momenteel heb ik nog geen bijwerkingen (lacht). Maar je weet dat je bij elk vaccin wel wat koorts kan maken of enkele dagen met een pijnlijke arm te kampen kan krijgen. Dat is niet alleen bij de coronavaccins, maar ook bij spuitjes tegen de griep het geval.”

Effectief en veilig

Dat de minister van Volksgezondheid het vaccin van AstraZeneca – dat de laatste weken onder vuur lag – toegediend kreeg, baart hem geen zorgen. “Op basis van het Europees Geneesmiddelenagentschap hebben we beslist om het vaccin te gebruiken. Het is een effectief en veilig vaccin, dat bijzonder belangrijk is voor onze vaccinatiecampagne.”

Volledig scherm De minister kwam dinsdagochtend zijn coronaprik halen. © Marc Baert

Op 20 juli krijgt de minister zijn tweede prik en ook die zal van AstraZeneca zijn. “Het klopt dat er wat discussie was over die tweede prik, maar we weten ondertussen dat op de honderdduizenden Britten die een tweede dosis van AstraZeneca ontvingen er slechts één iemand zware bijwerkingen had. En zonder die tweede prik ben je niet volledig beschermd.”

Vandenbroucke benadrukte nog het belang van de vaccinaties. “Het is belangrijk dat iedereen zich laat inenten, want het risico dat je besmet geraakt, in het ziekenhuis belandt en zelfs overlijdt, is reëel. Met een vaccin verlaag je dat risico drastisch.”