Onbekende vergiftigt op drie uur tijd drie honden van Christophe en Petra: “Dader wist waar onze sleutel lag, het moet dus iemand uit de omgeving zijn”

3 uur: meer heeft de dader niet nodig gehad om Spykk, Shadoww en Starr te vergiftigen. Het was Christophe Deckers die zijn drie 3-jarige Engelse mastiffs, met hun schofthoogte van 90 centimeter en gewicht van 100 kilogram zowat de grootste en zwaarste honden ter wereld, vorige week vrijdag dood aantrof in zijn garage langs de Brusselsesteenweg in Overijse. “Omdat ze er alle drie dood lagen, rook ik meteen onraad”, vertelt de 40-jarige Overijsenaar. “Zeker omdat mijn vier andere honden, die apart zaten, wel nog in leven waren.”