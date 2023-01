Nu inschrijven voor Valentijnsfeest in Den Blank

Hoeilaart Voormalig bankgebouw van ruim 100 jaar oud staat te koop: “Horecazaak zou meerwaarde voor Gemeente­plein zijn”

In het centrum van Hoeilaart staat het voormalige bankgebouw op de hoek van de Marcel Felicéstraat met het Gemeenteplein te koop. Tot voor kort had BNP Paribas Fortis nog onderdak in het pand, dat 103 jaar oud is. Schepen van Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld) hoopt dat de toekomstige eigenaar er een horecazaak in opent. Ondertussen nam iemand wel al een optie op het pand.

12 januari