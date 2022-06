Na 2 jaar zonder Tropiscala keert het evenement op 25 juni terug

Op dat Stationsplein werd in 2006 de eerste editie van Tropiscala georganiseerd, maar in 2011 verhuisde het evenement naar het Begijnhofplein. Daar werden zeven edities – in 2013 was er geen Tropiscala – gehouden, tot de organisatie er in 2019 voor koos om terug te keren naar het Stationsplein. En ook dit jaar vinden alle activiteiten daar plaats.