Moeder en zoon veroordeeld voor witwassen van 250.000 euro

Het onderzoek ging in november 2019 van start toen de Cel voor Financiële Informatieverwerking van de FOD Financiën een melding kreeg van de bank van B.D. Die had gedurende verschillende maanden grote sommen cash geld op zijn rekening gestort. Ook op de rekening van zijn moeder en zijn zus waren grote sommen gestort, die vervolgens meteen waren overgeschreven naar de rekening van B.D. In totaal ging het om net iets minder dan 250.000 euro. Zowel moeder als zoon reden met luxewagens, een Porsche Cayman en een BMW X4, en B.D. liet het breed hangen in het uitgaansleven en op reis. “Geen van hen heeft een beroep of mandaten die dergelijke inkomsten kunnen verantwoorden”, klonk het bij het parket. “De moeder heeft geen eigen inkomen, en B.D. is steward. De politie vernam dat hij drugs zou dealen en op de vluchten die hij uitvoerde drugs zou smokkelen, maar dat is nooit verder onderzocht. Wel werd hij in de loop van het financiële onderzoek opgepakt omdat hij betrokken was hij een cannabisplantage.”