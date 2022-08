Man die advocaat uit Overijse doodde blijft in cel

K. en zijn echtgenote hadden die woning in 2017 gekocht van de grootvader van Jan-Willem Peeters, onder de voorwaarde dat Peeters een kleine flat op de eerste verdieping van het pand mocht blijven huren, en dat K. die flat zou renoveren. K. kwam zijn deel van dat contract niet na, waarna zich een jarenlang conflict ontspon dat aanleiding gaf tot verschillende vonnissen van de vrederechter. Die gaf Jan-Willem Peeters steevast gelijk en legde het koppel K. dwangsommen op die uiteindelijk opliepen tot meer dan twee miljoen euro. Dat leidde tot de gedwongen verkoop van de woning in Overijse, en van de woning van Semuns broer, die als onderpand had gediend.

Bekentenissen

Op vrijdag 8 juli moest Jan-Willem Peeters als beslagleggende partij bij de notaris de laatste handtekening gaan plaatsen om de gedwongen verkoop te officialiseren, maar op woensdag 6 juli werd zijn levenloos lichaam aangetroffen in zijn VW Golf, die geparkeerd stond op de oprit van zijn woning in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek. De man was met verschillende schoten om het leven gebracht. Het duurde niet lang voor Semun K. in beeld kwam als verdachte en twee dagen later, op 8 juli, werd de man al opgepakt. Hij legde bekentenissen af en werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor moord en onder aanhoudingsbevel geplaatst. De Brusselse raadkamer heeft nu voor de tweede maal zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd.