Maatwerkbedrijf zamelt hulpgoederen in om Oekraïense werknemer Andriy (49) te steunen: “Als het nodig is, trek ik zelf als verpleger naar de oorlog”

OverijseInwoners van de Druivenstreek die de Oekraïense bevolking willen helpen, kunnen sinds woensdag hulpgoederen doneren bij IJsedal in Overijse. Dat het maatwerkbedrijf zo’n hulpactie op poten zet, is geen toeval. Eén van de werknemers, de 49-jarige Andriy, komt uit Oekraïne en heeft er nog familie wonen. “Tranen rollen over mijn wangen wanneer ik de vreselijke beelden zie. Deze actie doet dan ook veel deugd”, klinkt het.

Hij loopt naar eigen zeggen al enkele dagen verstrooid rond bij maatwerkbedrijf IJsedal in Overijse. Met zijn hoofd zit Andriy Boychuk dan ook al sinds 24 februari – de dag waarop Rusland buurland Oekraïne binnen viel – bij zijn 81-jarige moeder en zijn broer. Zelf woon hij al 23 jaar in ons land, maar de rest van zijn familie woont in Ivano-Frankivsk, een stad in het westen van Oekraïne op zowat 150 kilometer van de Poolse grens. Van de oorlog is er momenteel niet veel te merken, al sloeg er op die donkere 24 februari wel een Russische raket in op de lokale luchthaven. “Maar sindsdien is het er kalm”, vertelt Andriy, die al ruim twee jaar als monitor bij IJsedal aan de slag is. “Ik probeer mijn moeder meermaals per dag te contacteren om te horen hoe het met haar gaat. Vluchten wil ze niet. Op haar 81ste is dat ook niet zo evident.”

1.800 kilometer

Dat hij al twee weken verstrooid op de werkvloer rond loopt, heeft volgens Andriy niet alleen te maken met het feit dat hij met zijn gedachten zowat 1.800 kilometer verderop zit, maar ook met het feit dat hij íets wilde doen voor zijn land. Omdat hij zo hard met zijn gevoelens worstelde, trok hij naar algemeen directeur Frederik De Broyer. “Ik zei hem dat ik overwoog om naar Oekraïne te gaan om ter plaatse de bevolking te helpen, maar toen kwam de directeur met het idee van een inzameling van hulpgoederen”, aldus nog Andriy. “Een bijzonder mooi initiatief. Op die manier kunnen we de lokale bevolking een handje helpen.”

Volledig scherm Op de eerste dag van de inzamelactie kwamen mensen al goederen - hier luiers - leveren. © Marc Baert

Quote Al die verhalen en de beelden op de Oekraïense televisie doen me pijn. Dagelijks rollen er tranen over mijn wangen. Enkele dagen voor de eerste bombarde­men­ten mochten de Oekraïners nog stemmen met welk liedje we naar het Songfesti­val zouden trekken, wat later leven ze in een land van oorlog. Waaraan hebben ze dit verdiend? Andriy Boychuk (49)

“We hebben hier de infrastructuur om deze goederen op te slaan, te sorteren, te verpakken en te transporteren”, zegt directeur Frederik De Broyer. “We willen dit graag ter beschikking stellen.” Concreet kunnen inwoners van de Druivenstreek hulpgoederen doneren, waarna ze gestockeerd worden in het magazijn van IJsedal om ze vervolgens in grote hoeveelheden aan te bieden aan het depot van de Oekraïense ambassade in Brussel. De goederen kunnen op maandag en dinsdag van 8.30 tot 18 uur ingeleverd worden, op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 16 uur. IJsedal mikt op droge voeding in blik, maar ook koekjes, pasta en babyvoeding in poedervorm zijn welkom. Daarnaast worden ook producten voor persoonlijke hygiëne ingezameld, net als EHBO-materiaal.

Volledig scherm In Ivano-Frankivsk, de stad waarin de familie van Andriy woont, werden ook al hulpgoederen ingezameld. © Photo News

De steun van zijn werkgever doet Andriy zichtbaar deugd, maar mogelijk trekt hij uiteindelijk toch zelf nog naar Oekraïne. “Daarom niet om mee te gaan vechten, maar ik heb een opleiding van verpleger gevolgd, dus wie weet kan ik er wel gewonden helpen verzorgen. Misschien doe ik dat wel indien de Russen de stad van mijn moeder naderen. Mijn 54-jarige broer staat ondertussen al paraat om te vechten. Hij is momenteel nog reserve, maar dat kan uiteraard snel veranderen. Mijn broer wil zich niet zomaar gewonnen geven, net als alle andere Oekraïeners.”

Schuilkelder

Ook de schoonfamilie van Andriy – hij is in ons land met een Oekraïense getrouwd – woont momenteel nog in het Oost-Europese land. “Zij zitten momenteel ook nog niet in oorlogsgebied, maar we weten allemaal dat Poetin het op heel Oekraïne gemunt heeft. Daarom heeft mijn schoonfamilie alvast een schuilkelder ingericht. Er ligt al een hele voorraad aan kledij en voedsel klaar. Al die verhalen en de beelden op de Oekraïense televisie doen me pijn. Dagelijks rollen er tranen over mijn wangen. Enkele dagen voor de eerste bombardementen mochten de Oekraïners nog stemmen met welk liedje we naar het Songfestival zouden trekken, wat later leven ze in een land van oorlog. Waaraan hebben ze dit verdiend?”

