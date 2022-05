Maand lang verbod op water oppompen in rivier De Laan

Spooren riep donderdag op vraag van de Vlaamse adviesgroep droogte het provinciale droogteoverleg bij elkaar om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de waterlopen en het grondwater te bespreken. “De leden van het provinciale droogteoverleg hebben de waterpeilen in onze waterlopen grondig geanalyseerd, en op basis van een vastgelegd afwegingskader beslist om heel gericht een paar onttrekkingsverboden in te stellen op twee plaatsen in onze provincie”, aldus Spooren. Concreet mag er vanaf nu vrijdag geen water meer opgepompt worden uit De Laan in Huldenberg en Overijse. Hetzelfde geldt voor rivier De Mark in Herne, Pepingen, Bever, Gooik en Galmaarden. Op het einde van de maand wordt het gouverneursbesluit dat het verbod bekrachtigt geëvalueerd.