Last minute nog een bloemetje voor Moederdag? Kom dan zondag naar de bloemenmarkt in de Markthal

Ouders sluiten zelf school­straat af in Koekelberg: “Elke ochtend raden of de gemeente de straat afsluit”

In Koekelberg, aan de Unescoschool, sluiten de ouders deze week de schoolstraat eigenhandig af. Volgens hen doet de gemeente dat slechts sporadisch, met gevaarlijke verkeerssituaties voor de schoolpoort als gevolg. “Veiligheid is blijkbaar geen prioriteit in de gemeente”, klinkt het.