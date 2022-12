Klusjesman Luc bouwt voor de laatste keer kerstdorp op binnenplein woonzorgcentrum

Schaarbeek Gezondheid van asielzoe­kers in de Paleizen­straat gaat ziender­ogen achteruit: “Dagelijks zien we een tiental personen met schurft”

In het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat verblijven op dit moment meer dan 700 asielzoekers. Ze leven er in erbarmelijke toestanden, zonder enige verwarming of sanitair. Die leefomstandigheden maken dat er grote gezondheidsrisico’s optreden onder de bewoners.

