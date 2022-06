Kind en Gezin trekt vergunning van crèche Pinocchio in Overijse in: “Ouders hebben maand tijd om oplossing voor kindjes te zoeken”

Maandag lichtte Kind en Gezin de ouders van dertien kindjes die naar het Montessori-kinderdagverblijf Pinocchio langs de Brusselsesteenweg in Overijse gaan in over de nakende sluiting. “Na aanhoudende problemen hebben we beslist om de vergunning van de crèche in te trekken”, zegt Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin. “Door de sluiting pas op 13 juli in te laten gaan, geven we ouders nog een maand de tijd om een oplossing voor hun kindjes te zoeken.”