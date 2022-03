Jongeren met mekaar op de vuist na schooltijd: politie moet ingrijpen

Tervuren Op huizen­jacht in... Tervuren: “Woningen die in Hoogvorst­wijk voor miljoen verkocht worden, zijn er de ‘kleine’ huizen”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week houden we halt in Tervuren. Koen Wolzer van Home Consult leidt ons door het mooie centrum, maar ook langs de villawijk waar je geen woning onder het miljoen vindt.

