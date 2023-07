Interesse om de nieuwe Druivenambassadeur te worden? Dan is infomoment eerste stap

Verkeersinfo Brusselse Ring in Hoeilaart opnieuw vrij richting Waterloo: losgekomen tekstbord veroor­zaakt wel nog steeds stevige file

De Brusselse Ring in Hoeilaart is richting Waterloo rond 16.30 uur opnieuw vrijgemaakt. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. In de richting van Zaventem blijft de Ring voorlopig versperd. In de namiddag gebeurde er een ongeval, waardoor een tekstbord los kwam te zitten. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt nog steeds aan om de omgeving te vermijden.