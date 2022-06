Ingrijpende rioleringswerken naderen einde: straten krijgen nieuwe asfaltlaag

Brussel en Vlaamse Rand Van Couleur Café over een hondenfes­ti­val tot circusacts: dit valt er dit weekend te beleven in Brussel en de rand

Met Couleur Café ligt hét zwaartepunt van het weekend in onze regio in de hoofdstad, maar ook in de Vlaamse rand staat heel wat op de agenda. Wil je samen met je hond feesten, dan moet je in Humbeek zijn. In Zaventem staan circusacts dan weer centraal. Wij lijsten onze weekendtips voor jou op.

23 juni