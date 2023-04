In één nacht tijd voert AWV asfalteringswerken op twee belangrijke steenwegen uit

Goudblomme­ke in Papier heropent in mei: “Behoud van het erfgoed was heel belangrijk voor ons”

Vorig jaar werd het Goudblommeke in Papier failliet verklaard. De covidcrisis en de stijgende energiekosten, maakten het voor de toenmalige uitbaters niet langer leefbaar om het iconische café in de Cellebroerstraat open te houden. Na bijna een jaar leegstand, is toch een overnemer gevonden: Parvis 13, de organisatie achter Brasserie Verschueren in Sint-Gillis. “De geschiedenis hangt hier letterlijk in de muren”, zegt toekomstig uitbater Arthur Van Craen.