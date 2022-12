Het staat nu vast: vanaf 1 januari betalen Overijsenaren meer belastingen

Brussel Infrarood web moet spoorlopen tegengaan op Noord-Zuidverbin­ding

Spoorlopen is en blijft een enorm probleem. Na ettelijke campagnes tegen het fenomeen wil men nu ook sneller kunnen reageren bij een geval van spoorlopen. Hiervoor wordt een ingenieus infraroodsysteem gebruikt. Dit werd vandaag ingehuldigd in de Kapellekerk. En die locatie is niet toevallig gekozen.

20 december