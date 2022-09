Hele maand lang op maandag brandweeroefeningen in leegstaand gebouw

Overijse Wildwater­baan opnieuw dicht en minder vrije zwemuren: redderste­kort blijft Begijntjes­bad parten spelen

Vanaf september zal er opnieuw wat minder vaak gezwommen kunnen worden in het Begijntjesbad in Overijse. Ook de wildwaterbaan, die pas op 8 augustus weer geopend werd, zal voor onbepaalde tijd buiten gebruik zijn. Dat is het gevolg van het aanhoudend tekort aan redders in het zwembad. Goed nieuws wel voor de scholen: voor hen is er ook opnieuw plek in het Begijntjesbad.

28 augustus