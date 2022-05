Harmonie Sint-Martinus blaast 200 kaarsjes uit en doet dat met feestweekend

Overijse Uiteinde­lijk 1 jongere veroor­deeld voor afpersin­gen in skatepark: “Zeer toxische vrienden­groep”

Een jonge twintiger uit Overijse die betrokken was bij afpersingen en muilezel speelde voor een bende oplichters is goed weggekomen voor de Brusselse correctionele rechtbank. Vorige maand had het parket een celstraf van 2 jaar gevorderd maar de rechtbank gaf hem -mede door zijn jonge leeftijd- zowel voor de afpersing als voor zijn rol bij de oplichting een werkstraf.

