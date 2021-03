Haar zes kinderen lanceren crowdfunding voor hun ongeneeslijk zieke mama Cheryle (47): “Uitzaaiingen op 11 plekken... we weten niet of ik er deze zomer nog ben”

Overijse Motorcros­sers worden met boetes uit natuurge­bied geweerd, maar dat zint hen duidelijk niet: van “dikke egoïsten” tot “bende zielepoten”

10 maart Na een bericht op Facebook over de invoering van extra controles tegen motorcrossers in een natuurgebied langs de E411 in Overijse, heeft Natuurpunt Druivenstreek honderden negatieve reacties van motorliefhebbers over zich heen gekregen. “Nochtans is het een broodnodige maatregel, want de rust is er weg en de natuur wordt beschadigd”, klinkt het.