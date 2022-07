Groot mosselfestijn van fanfare keert terug: komend weekend meer dan 1.500 kilogram mosselen geserveerd

Hoeilaart Als 11-jarige trad hij al op in Koninklijk Paleis en nu brengt Dylan (22) eerste eigen single uit: “Mijn droom? Ooit in Madison Square Garden staan”

Al anderhalf jaar timmert hij aan zijn solocarrière en nu heeft de 22-jarige Dylan Van Moer met ‘Contigo’ zijn debuutsingle beet. Maar zijn eerste stappen in de muziekwereld zette de Hoeilander al op z’n tiende, toen hij ontdekt werd door een lid van het Classic for Kids-koor. Toch was het uiteindelijk zijn voetbaltrainer die zijn carrière lanceerde. “Hopelijk is het binnenkort op de radio te horen.”

