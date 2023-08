Gravelbiken, de terugkeer van ‘de 100 km’ en een tattoostand: dit mag je verwachten van de Gordel

Nu zondag vindt in de Vlaamse Rand rond Brussel de jaarlijkse Gordel plaats. De Druivenstreek is dit jaar de focusregio. In elke druivengemeente bevindt zich dan ook een sfeerpunt, maar uiteraard staat ook het provinciedomein in Huizingen weer centraal in deze editie. Waar kan je terecht voor welke activiteiten? Wat zijn de nieuwigheden? En welke artiesten staan waar op het podium?

Traditiegetrouw staat de eerste zondag van september in het teken van de Gordel in de Vlaamse Rand rond Brussel. Al jarenlang gekend voor de verschillende fiets- en wandeltochten, maar ook voor de optredens. De laatste jaren werd het aanbod echter fors uitgebreid. “Door dat te doen, willen we zoveel mogelijk Vlamingen betrekken bij het feest van onze groene Vlaamse Rand”, zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Welke traditionele activiteiten van de Gordel keren ook dit jaar terug?

Uiteraard ontbreekt de bekende Gordelklassieker van 100 kilometer niet. Dat was enkele jaren geleden, toen de Gordel tijdelijk omgedoopt werd tot het Gordelfestival, wel het geval. Toen werd de Gordelklassieker enkele edities lang vervangen door een fietstocht van 140 kilometer. Sinds de terugkeer enkele jaren geleden is de Gordelklassieker opnieuw heel snel populair geworden. Dit jaar bevinden de vertrekpunten van die tocht zich aan Kamp Kwadraat in Overijse en in het provinciedomein in Huizingen. Wie de volledige Vlaams Rand in peloton wil ontdekken, kan dan weer deelnemen aan de Gordelpelotons. Drie groepen (24, 27 of 30 kilometer per uur gemiddeld) fietsen van in Huizingen onder begeleiding een tocht van 125 kilometer. Ook de wandelingen, dit jaar in de Druivenstreek en in de buurt van Huizingen, staan op het programma.

Wat zijn de nieuwigheden dit jaar?

De meest opvallende nieuwigheid is het gravelparcours. Deelnemers vertrekken vanuit Kamp Kwadraat in Overijse en kunnen uit twee afstanden kiezen: 52 of 77 kilometer. De langste route biedt iets meer hoogtemeters via een extra lus doorheen het heuvelachtige landschap van de Druivenstreek. “Volgend jaar is Vlaams-Brabant met start in Leuven en aankomst in Halle het decor van het derde wereldkampioenschap gravel”, weet minister Weyts. “Met dit nieuwe gordelparcours kijken we alvast vooruit naar dat WK.”

Nog in de Druivenstreek wordt de Gordeltrail georganiseerd. Dat is een looptocht van 23 kilometer over overwegend onverharde wegen. Deelnemers passeren er langs diverse sfeerpunten met muziek, een hapje en een drankje.

Volledig scherm Vlaams minister Ben Weyts (midden) stelde het gravelparcours in de Druivenstreek vorige week voor. © Photo News

De Druivenstreek is dit jaar een focusregio. Wat staat er in die gemeenten gepland?

Hét focuspunt bevindt zich aan Kamp Kwadraat in Overijse. Voor de kinderen is er heel wat animatie in de vorm van een straattheater, grimeer- en tattoostanden, Vlaamse volksspelen en springkastelen. Voorts zijn er optredens van Scaletta Kids ft. Helle Vanderheyden & Matthew Michel (12 uur), Loco Kids Disco (13.15 uur), Günther Neefs & 3-Band (14.30 uur) en Soulbrothers (16.15 uur). De toegang tot dat focuspunt is gratis. Het sfeerpunt in Hoeilaart bevindt zich op het voorplein van GC Felix Sohie, waar bezoekers in een strandstoel kunnen genieten van een hapje en een drankje. In Bertem ligt het sfeerpunt aan sporthal Verona, waar je waardebonnen kan winnen aan een interactieve speeltafel. Op het evenementenplein tussen het administratief centrum De Zevenster en CC De Warandepoort in Tervuren zijn er freestyle voetbalshows en staat Indigo Mango op het podium. In Huldenberg tot slot kan je iets drinken op het pop-upterras op het Gemeenteplein en voor de kinderen staan er springkastelen.

Wat is er in Huizingen te doen?

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar keert de Gordel Cross terug. Op de crossweide in het provinciedomein kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar veldritinitiaties krijgen. Op het einde van de initiaties per leeftijdsgroep volgt een wedstrijdje op het parcours. Ook kunnen gezinnen deelnemen aan een wandeling met Augmented Reality. Voorts zijn er verschillende voorstellingen van het kindertheater Stan Sempels op het rode podium. Op het gele podium zijn er dan weer optredens van Studio90 (13 uur), Scaletta (14.30 uur) en Moedertaal (16.30 uur). Het oranje podium verwelkomt Rockoustix (12 uur), Wim Soutaer (13.40 uur) en Jasper Erkens (15.35 uur). Voor de kinderen is er ook nog heel wat animatie waaronder een open circuspiste, een babydorp en een gravelzone.

Wat is de kostprijs?

De deelname aan de Gordel is gratis. Alleen voor de Gordelpelotons moeten deelnemers een inschrijvingsprijs van 20 euro betalen.

Net als voorgaande jaren viert én versterkt de Gordel het groene en Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand. Ook dit jaar wordt voor elke geregistreerde deelnemer een Gordelboom geplant in de Vlaamse Rand. “Zo werden de voorbije jaren al tienduizenden extra stukken groen aangeplant in de Vlaamse Rand en kiezen we resoluut voor een offensieve strategie: meer groen in onze Vlaamse Rand”, besluit minister Weyts.

Meer informatie op www.degordel.be.

