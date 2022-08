Gezinshoofden Tombeek krijgen opnieuw geld van Keizer Karel, maar voor het eerst niet in café: “Hopelijk na Nieuwjaar wel opnieuw in een kroeg”

TombeekZondag krijgen de gezinshoofden van Tombeek eindelijk weer centjes van Keizer Karel. Elk jaar hebben ze recht op 4 euro, maar door corona werd ‘den trek’ twee keer uitgesteld waardoor Keizer Karel nu 8 euro uitdeelt. Opvallend: hij doet dat voor het eerst niet in een café, maar wel op het feestplein tijdens de Keizer Karelfeesten. “Hopelijk kunnen we na Nieuwjaar wel opnieuw in een café terecht”, klinkt het.

Normaal gezien schenkt Keizer Karel elke eerste zondag na Driekoningen 4 euro aan elk gezinshoofd uit Tombeek. Door het coronavirus werden ‘den trek’ van begin 2021 en begin dit jaar telkens uitgesteld. En dus werd beslist om het evenement dit jaar tijdens de Keizer Karelfeesten, die na twee afgelaste edities komend weekend plaatsvinden, te laten doorgaan. “Voor het eerst zal dat echter niet in een café gebeuren”, zegt Jan Van Brabant, voorzitter van de Keizer Karelvereniging. “In het verleden werd er elk jaar gewisseld tussen cafés Oud Sint-Elooi en De Welkom, maar die eerste kroeg sloot eind 2019 voorgoed de deuren. En in juni gebeurde hetzelfde met het enige overblijvende café in Tombeek, De Welkom.”

Folklore

Omdat de Keizer Karelvereniging de folklore van ‘den trek’ niet uit wilde laten doven, werd de gemeente voorgesteld om de uitbetaling deze keer tijdens de Keizer Karelfeesten te laten plaatsvinden. “Groot was onze opluchting toen we hiervoor groen licht kregen”, aldus nog Jan Van Brabant. “Maar uiteraard hopen we dat de uitbetaling van januari 2023 wel opnieuw kan plaatsvinden in een nieuw geopend café in ons gehucht.”

Nu zondag om 10.30 uur deelt Keizer Karel zijn centjes dus op het feestplein in Tombeek uit. Geen 4 euro per gezinshoofd, maar wel 8 euro omdat de inwoners vorig jaar geen geld ontvingen door het coronavirus. Maar waarom deelt Keizer Karel elk jaar 4 euro per gezinshoofd uit? Wel, de legende vertelt dat enkele Tombekenaren hem op een regenachtige winternamiddag in 1531 uit de Tombeekse heidegrond trokken. Keizer Karel was er even voordien namelijk met zijn koets in vast te komen zitten. De koets zat zo diep vast in de modder dat zelfs de vier paarden er geen beweging meer in kregen. Enkele Tombekenaren snelden de Keizer te hulp en duwden de koets uit de drassige heidegrond. Keizer Karel was zo euforisch dat hij de Tombekenaren beloonde door hen Tombeekheide, een 70 hectare groot gebied, te schenken. Tot vandaag krijgt elk gezinshoofd nog een deeltje rente van de verkoop van het stuk grond.

Heel weekend feest

Behalve ‘den trek’ staat er komend weekend nog heel wat te gebeuren tijdens de Keizer Karelfeesten. Zaterdag wordt het startschot gegeven met een wielerwedstrijd van de Wieler- en Supportersclub Tombeek. Na de koers opent Keizer Karel de 22ste editie van zijn feesten. Nadien staat Los Kabrios op het podium, waarna dj Van Ermen plaatjes draait. Op zondag is er rommelmarkt en worden tientallen oltdimertractoren tentoongesteld. Voor de kinderen is er allerlei animatie en tijdens ‘den trek’ treedt de Koninklijke Fanfare De Lanezonen op. Om 14 uur is er nog een fietstocht naar bekende minder bekende hoekjes van het gehucht. Die tocht start in bezoekerscentrum Dru!f.

