Gezinnen kunnen eindelijk wat vaker zwemmen in Begijntjesbad: openingsuren in zomervakantie uitgebreid

OverijseEén nieuwe redder en een hoop jobstudenten zorgen ervoor dat het Begijntjesbad in Overijse tijdens de zomer weer wat vaker de deuren kan openen. En dat is vooral goed nieuws voor gezinnen, want zij konden er de voorbije maanden wegens een tekort aan redders amper zwemmen. Wat de situatie na de zomervakantie zal zijn, is echter nog koffiedik kijken…

Hobbelig, zo kan je het parcours van het Begijntjesbad sinds de heropening anderhalf jaar geleden het best omschrijven. Na een grondige renovatie van twee jaar – een jaar langer dan gepland – moest het zwembad van Overijse om de haverklap de deuren sluiten wegens een tekort aan redders. Na de paasvakantie ging het Begijntjesbad zelfs twee weken lang volledig dicht, maar sinds begin mei kan er wel weer beperkt gezwommen worden dankzij de inzet van redders van het ZORO-zwemteam. Gezinnen kunnen er echter wel alleen op zaterdag terecht, want alleen dan is het kinderbad open.

Jobstudenten

Maar daar komt nu verandering in, want de gemeente gaat de openingsuren van het Begijntjesbad vanaf nu vrijdag uitbreiden. “Uiteindelijk heeft één van de deelnemers van onze redderscursus beslist om in het zwembad te komen werken”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Hij kreeg inmiddels een voltijds contract. Daarnaast werken we in de zomervakantie ook met een resem jobstudenten, wat het mogelijk maakt om de deuren van ons Begijntjesbad eindelijk weer wat vaker te openen.”

Quote We gaan de komende weken blijven zoeken naar nieuwe redders, want we hopen vanaf september opnieuw de scholen te kunnen verwelko­men Burgemeester Inge Lenseclaes

Concreet zijn baantjeszwemmers elke weekdag (behalve woensdag) tussen 7.30 en 9 uur welkom in het bad. Tussen 9 en 11.30 uur (ook op woensdag) is het zwembad toegankelijk voor groepszwemmen en privélessen op reservatie. Elke weekdag tussen 12 en 15 uur – op woensdag tot 17 uur - zijn gezinnen welkom en is ook het kinderbad geopend. Op zaterdag kan er tussen 9 en 16 uur gezwommen worden, zowel door baantjeszwemmers als door gezinnen. Kinderen kunnen ook dan in het kinderbad terecht. Op zondag blijft het Begijntjesbad gesloten. Omdat er toch nog te weinig redders zijn om de veiligheid op de wildwaterbaan te garanderen, blijft die attractie voorlopig dicht.

“Het is al beter dan de voorbije weken en maanden, maar uiteraard kunnen we nog niet echt tevreden zijn met deze situatie”, geeft burgemeester Lenseclaes toe. “We hadden het zwembad graag nog wat vaker geopend, maar het is wat het is. We kunnen nu eenmaal geen nieuwe redders toveren.”

Scholen

De nieuwe openingsuren gelden tot en met 30 augustus. “Wat er nadien zal gebeuren, weten we momenteel nog niet”, verduidelijkt Lenseclaes. “We gaan de komende weken blijven zoeken naar nieuwe redders, want we hopen vanaf september opnieuw de scholen te kunnen verwelkomen. In augustus staat er alvast een aanwervingsexamen redders ingepland en midden die maand volgt een nieuwe communicatie over de openingsuren voor particulieren en scholen vanaf september.”

Wie zelf nog redder wil worden, kan komende zomer deelnemen aan twee snelcursussen redder van de Vlaamse Reddersfederatie in Vlaams-Brabant: van 1 tot en met 16 juli in Halle en van 7 tot en met 20 augustus in Heverlee. Wie de redderscursus volgt, krijgt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald na de twintigste werkdag in het Begijntjesbad.

