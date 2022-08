Gescheiden riolering en nieuw wegdek voor drie straten

Vandaag stroomt bij hevige regenval een deel van het afvalwater ongezuiverd in de IJse omdat in de drie straten een gemengd stelsel ligt. Door een gescheiden riolering aan te leggen, zal het vuil afvalwater naar de vuilwaterriool stromen. Dat water gaat nadien naar het rioolwaterzuiveringsstation in Huldenberg, waar het gezuiverd en vervolgens in de IJse geloosd wordt. Het propere regenwater uit de Decatstraat, Vossestraat en Scherendelle zal zoveel mogelijk ter plaatse gehouden worden door middel van een bufferbekken. Daarnaast krijgt de wijk Scherendelle meerdere wadi’s, zachte glooiingen in het terrein waarin bij hevige regen het water blijft staan en in de grond sijpelt.