Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Overijse vandaag

Zijn er nog tickets, kan ik parkeren en geraak ik er met het openbaar vervoer? Alles wat je moet weten over het concert van The Weeknd in het Koning Boudewijn­sta­di­on

Dinsdag en woensdag is het eindelijk zover: dan strijkt het Canadese hitfenomeen The Weeknd neer in het Koning Boudewijnstadion voor zijn ‘After Hours til Dawn’-tournee. Met Mike Dean en Kaytranada in het voorprogramma is een feestje gegarandeerd. Maar zijn er nog tickets? En kan je er makkelijk parkeren? We zetten het nog even voor jou op een rijtje.