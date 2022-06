Gemeente verkoopt picknickmanden om streek te promoten

Het concept van de picknickactie van de gemeente Overijse is eenvoudig: geniet aan een serre, een pluktuin of op een pittoreske locatie in Overijse van een mand gevuld met streekproducten. In de manden zitten onder meer kaastaarten, tafeldruiven en schuimwijn. Ze kunnen opgehaald worden in bezoekerscentrum Dru!f in Overijse, in de druivenserres van Ronald Vanderkelen in Eizer, in de druivenserres van Gilbert Distelmans in Maleizen, in het bloemplukveld Fest in Maleizen, bij ijsjesboerderij ’t Leemveldhof in Tombeek, in café ’t Klein Verzet in Terlanen en in hotel Soret in Jezus-Eik. Vervolgens kunnen de kopers in de buurt van de afhaalpunten picknicken.