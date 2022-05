Gehandicapte vrouw in tranen na vrijspraak in de politierechtbank. “Bedankt rechter”

Beklaagde V.S. komt met haar rolstoel aan in de rechtbank van Vilvoorde. Ze staat er terecht voor een verkeersongeval dat ze veroorzaakte in Overijse op 18 december 2020. Ze rijdt daarbij een fietser aan, die vliegt tegen de voorruit van de auto en raakt lichtgewond bij de aanrijding. De vrouw legt in de rechtbank uit dat ze de fietser niet gezien had. “Ik wilde links afslaan toen ik de fietser raakte. Ik reed met een grote auto die ik niet gewoon was, en mijn zicht werd belemmerd. Ik had de fietser dus niet opgemerkt”, legde de vrouw uit. Haar advocaat vraagt om een milde straf aangezien de vrouw deels gehandicapt is en heel wat medische kosten heeft. De rechter gaat in op het verzoek en geeft V.S. een boete van 50 euro, volledig met uitstel. Van emotie barst de vrouw in tranen uit.