Foutje bij inschrijving Race for the Cure in Rixensart, dus lopen sportcoach Christelle en 19 klanten dan maar toertje in Overijse voor Think Pink

OverijseZe had zondag normaal met negentien klanten moeten deelnemen aan de Race for the Cure in het Waals-Brabantse Rixensart, maar door een administratieve fout staat sportcoach Christelle Verhulst niet aan de start van dat evenement ten voordele van Think Pink. En dus heeft ze zelf maar een parcours in Overijse uitgestippeld.

Het idee van de deelname aan de Race for the Cure kwam van een klant van Christelle. “Zij weet dat mijn zus momenteel tegen eierstokkanker vecht en wilde daarom deelnemen aan die loopwedstrijd ten voordele van Think Pink”, vertelt de sportcoach uit Overijse. “Omdat ook twee van mijn klanten borstkanker overwonnen hebben, vond ik het een mooi idee. Maar bij de inschrijving van de wedstrijd in Rixensart ging het fout, waardoor we uiteindelijk niet ingeschreven waren. En dat terwijl alle deelnemers al 10 euro betaald hadden, ikzelf voor iedere klant 5 euro betaalde én we ons allemaal hadden laten sponsoren door familie en vrienden.”

Brasserie Den Tram

Dus besloot Christelle dan maar een alternatief uit te werken. “Zo lopen we zondag in Overijse”, vertelt ze. “Een deel loopt zes kilometer, een ander deel wandelt drie kilometer. We vertrekken om 11 uur aan Brasserie Den Tram op het Stationsplein en hopen er een uurtje later weer aan te komen. Daar zullen we nadien samen een hapje en drankje nuttigen.”

Met het initiatief zamelt Christelle 810 euro in. Dat bedrag gaat naar Think Pink. De sportcoach wil alle deelnemers en sponsors – in het bijzonder Sport Nutrition – bedanken voor hun steun. “En met dit evenement hoop ik de gemeenten Overijse en/of Hoeilaart aan te sporen om volgend jaar ook mee te stappen in het Race for the Cure-verhaal”, besluit ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.