Ex-profbasketbalspeler overleefde nipt de aanslagen op Zaventem en wordt nu trainer van U21 basket Overijse: “Wil mijn ervaring overbrengen op jongeren”

Sébastien Bellin: de naam zegt u misschien niet meteen iets, maar toch ging een foto van de 44-jarige Tervurenaar zes jaar geleden de wereld rond. Op die foto zien we de gewezen profbasketballer languit op de grond in de vertrekhal van Zaventem liggen. Even voordien geraakte hij zwaargewond bij de aanslagen op Brussels Airport. De vrees bestond dat hij zijn benen zou verliezen, maar Sébastien vocht terug en liep ondertussen al de 10 miles in Antwerpen en een marathon in Brussel. Tot 2015 was de Tervurenaar een professionele basketbalspeler. Hij speelde onder meer in de Italiaanse tweede klasse en verkaste nadien naar Waregem om vervolgens voor Antwerp Giants, Oostende, Optima Gent, Bergen, Kangoeroes Mechelen, Gent Hawks en Fleurus te spelen. In 2015 hing hij zijn basketbalschoenen aan de haak. Op een korte carrière als technisch directeur bij Spirou Charleroi na, verdween Sébastien uit de basketbalwereld.