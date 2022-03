En toen ging het Begijntjesbad nog wat vaker dicht: tekort aan redders breekt zwemmers zuur op

OverijseWie de komende weken baantjes wil trekken in het zwembad van Overijse checkt op voorhand maar beter even de openingsuren. Door het aanhoudend personeelstekort is de gemeente genoodzaakt om het Begijntjesbad nog wat minder vaak te openen. En dat al zeker tot en met de paasvakantie. Burgemeester Inge Lenseclaes betreurt dat, maar hoopt op beterschap zodra de redderscursus afgelopen is.

Elke weekdag van 7.30 tot 9 uur, drie avonden in de week, hier en daar wat middagen en een hele zaterdag: dat zijn zowat de enige momenten waarop het Begijntjesbad de komende weken zwemmers kan ontvangen. Eind vorige week besliste de gemeente namelijk om het zwembad, dat onlangs nog volledig vernieuwd werd, minder vaak te openen. De reden hoeft gezien de voorgeschiedenis niet te verbazen: een tekort aan redders. “Iets waar we al langer mee kampen”, geeft burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) toe. “Maar de laatste weken moesten we het zwembad regelmatig op het laatste moment twee uur vroeger dan gepland sluiten omdat een redder met ziekte uitviel en we niemand in reserve hadden.”

Uitzonderlijk gesloten

“Omdat het voor zwemmers niet prettig is om pas voor de ingang te vernemen dat het zwembad uitzonderlijk gesloten is, riep ik iedereen op om de hoofden even bij mekaar te steken en een tijdelijke oplossing te zoeken”, aldus nog de burgemeester. “En daaruit bleek dat er niets anders op zit dan de openingsuren tijdelijk aan te passen. Dat is uiteraard niet prettig voor de zwemmers, maar liever zo dan hen telkens naar huis te moeten sturen wanneer het zwembad onaangekondigd vroeger dicht moet.”

De wildwaterbaan in het Begijntjesbad wordt al een tijdje niet gebruikt door het personeelstekort.

De aangepaste openingsuren hebben alleen gevolgen voor de burgers en niet voor zwemclubs en scholen. “We geven prioriteit aan het schoolzwemmen, dus daar verandert niets”, legt Lenseclaes uit. “De zwemclubs werken dan weer met eigen redders, zodat er zich daar geen probleem stelt. De wildwaterbaan, die al een tijdje dicht is, blijft voorlopig ook gesloten wegens het personeelstekort. Alleen voor sportkampen wordt weleens een uitzondering gemaakt.”

Dat het zwembad de komende weken nog wat minder vaak de deuren opent, is extra pijnlijk voor de gemeente omdat het Begijntjesbad de voorbije jaren volledig vernieuwd werd. De werken duurden twee jaar – een jaar langer dan gepland – en in januari vorig jaar kan er na lang wachten opnieuw gezwommen worden. Maar sindsdien kampte het zwembad steeds met personeelstekort. “En dat is uiteraard niet prettig, want de renovatiewerken hebben flink wat gekost”, beseft ook Lenseclaes. “Dan hoop je dat het zwembad toch íets opbrengt, maar dat is nu niet het geval.”

Evaluatie

De burgemeester benadrukt dat de aangepaste openingsuren al zeker tot en met de paasvakantie gelden. “Nadien staat een evaluatie gepland, aangezien de redderscursus die we organiseren dan afgelopen is. We vernemen dat enkele deelnemers interesse hebben in een voltijdse functie en de reddersproblematiek mogelijk dus kunnen oplossen. We zullen zien of ze effectief ook solliciteren en wanneer ze kunnen starten. Ik hoop dat we de aanhoudende problemen dan eindelijk kunnen oplossen.”