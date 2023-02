Durf jij de TornadoWave of Canon Bowl aan? Aqualibi bouwt 25 meter hoge toren met unieke glijbanen in Benelux

Kortenberg De 9 favoriete plekjes van infectiolo­ge Erika Vlieghe (51): “Zo’n rustgeven­de plaats, pal aan mijn achtertuin... Wát een luxe”

Haar roots liggen in Bonheiden, maar ondertussen woont infectiologe Erika Vlieghe (51) al 20 jaar in Meerbeek bij Kortenberg. Vorige week werd ze er zelfs tot ereburger benoemd voor haar inzet tijdens de coronacrisis. “Al is die erkenning eigenlijk voor een heel team”, klinkt het bescheiden. Voor ons maakte ze even de tijd om haar negen lievelingsplekjes in Vlaams-Brabant op te sommen. “Ik passeer graag in de frituur met de grootste friteuse van het land.”

6 februari