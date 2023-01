Druivenambassadeur organiseert wafelenbak ten voordele van strijd tegen kanker: “We zijn alvast heel tevreden over de opkomst”

OverijseZondag vond sinds lang terug een wafelenbak plaats in Overijse. Die viel samen met de laatste dag van de Winterhallen. De opbrengst van die wafelenbak ging naar de stichting ‘Kom Op tegen Kanker.’ “Elke familie wordt ooit wel eens met de ziekte geconfronteerd. Als Druivenambassadeur is het dan ook mijn plicht om voor de streek een steentje bij te dragen”, zegt Elias Vanbaelen, Druivenambassadeur 2023.

Zondag betekende de slotdag van Winterhallen in Overijse. Inwoners en bezoekers konden nog een laatste keer de schaatsen aantrekken, of genieten van een hapje of een drankje in de winterse pop-upbar tot 23 uur. Maar naast al de gezelligheid en het vertier, werd er ook een goed doel gesteund. De Druivenambassadeur hield er namelijk een wafelenbak ten voordele van ‘Kom Op tegen Kanker’. Die startte om 14 uur, met een prijsje van 3 euro per wafel.

“Het is de eerste keer sinds enkele jaren dat er nog eens wafelenbak werd georganiseerd in de gemeente door de Druivenambassadeur”, vertelt Elias Vanbaele. De student Verpleegkunde mocht die eretitel afgelopen zomer in ontvangst nemen. “Maar dat doen we niet zonder reden. De opbrengst van de wafelenbak gaat immers naar de Stichting ‘Kom Op tegen Kanker’. Elke familie wordt ooit wel eens met de ziekte geconfronteerd. Als Druivenambassadeur is het dan ook mijn plicht om voor de streek een steentje bij te dragen. En waar beter dan in onze Markthal.”

Volledig scherm © Dieter Nijs

Voetbalacademie

“10 jaar geleden was er al eens een gelijkaardig initiatief, waarbij maandelijks een activiteit op poten werd gezet voor een goed doel. Het is de bedoeling dat wij dat voortzetten”, gaat Vanbaelen verder, “tot en met de maand mei. Die maand zullen we samen met het gemeentebestuur een grote slotactiviteit in elkaar steken.“ De wafelenbak bleek een groot succes. “We hadden 260 wafels op voorhand besteld”, zegt de Druivenambassadeur. “Tot nu toe zijn er al meer dan 200 de deur uit. De Winterhallen duren nog tot 23 uur, maar ik denk dat we op dit tempo wel vroeger naar huis kunnen”, lacht Vanbaelen. “We zijn alvast heel tevreden over de opkomst.”

Volgende maand organiseert Vanbaelen een nieuwe activiteit. “Aangezien ik gediplomeerd voetbaltrainer ben, zal ik samen met Oud-Heverlee Leuven een voetbalacademie uit de grond stampen. Daar kunnen de kinderen uit de streek of erbuiten een balletje komen trappen ten voordele van ‘Kom Op tegen Kanker’. Iedereen is welkom.”

Volledig scherm De wafelenbak viel samen met de laatste dag van de 'Winterhallen'. © Dieter Nijs

