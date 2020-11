Dieven breken brandkast in bib uit en stelen 400 jaar oude boeken: “Hopelijk werden ze niet in brand gestoken”

Sint-Genesius-Rode Politie Rode legt voor de derde keer deze maand corona­feest­je stil: dertig feestvier­ders slaan op de vlucht

15 november De politie van de zone Rode (Drogenbos/Sint-Genesius-Rode/Linkebeek) heeft vrijdagnacht voor de derde keer op evenveel weken tijd een lockdownfeestje stilgelegd. “Deze nacht kwam de politie tussen op een coronafeestje in Sint-Genesius-Rode”, laat het parket Halle-Vilvoorde weten. “Dertig personen namen de vlucht. Tien van hen konden worden gevat. Ze kregen allen een boete van 250 euro en de organisator van het feestje een boete van 750 euro.” De feiten speelden zich af in de Lijsterbessenlaan. Als de overtreders de boete niet betalen zullen ze zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Vorig weekend legde de politie ook al een feestje stil in de Kastanjeboomlaan. Telkens konden er feestvierders weglopen maar kon de politie wel enkele aanwezigen tegen houden. Het valt op dat de drie feestjes telkens in één van de villawijken plaatsvinden. Met Halloween legde de politie van de zone Rode ook al een feestje stil. Toen werden 76 mensen aangetroffen op een lockdownfeestje.